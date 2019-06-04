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Apple покупает стартап, который специализируется на беспилотных авто

Apple покупает стартап, который специализируется на беспилотных авто

Американская корпорация компания Apple покупает стартап Drive.ai, специализирующийся на технологиях для беспилотных автомобилей. Сейчас стороны находятся в процессе оформления покупки.

Об этом сообщают источники, пишет издание The Information.

Это уже не первая информация о том, что Купертинский гигант работает над созданием беспилотного автомобиля. Ранее появились слухи о проекте Project Titan, в рамках которого компания, будто бы создает беспилотный автомобиль.

По данным источника, в феврале на стартап Drive.ai работали 100 инженеров, но сколько из них после слияния останутся в Apple – неизвестно. Нет также информации о том, во сколько Apple обошлась эта покупка.

По материалам Телеканал 24
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