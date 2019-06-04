Apple покупает стартап, который специализируется на беспилотных авто

Американская корпорация компания Apple покупает стартап Drive.ai, специализирующийся на технологиях для беспилотных автомобилей. Сейчас стороны находятся в процессе оформления покупки.

Об этом сообщают источники, пишет издание The Information.

Это уже не первая информация о том, что Купертинский гигант работает над созданием беспилотного автомобиля. Ранее появились слухи о проекте Project Titan, в рамках которого компания, будто бы создает беспилотный автомобиль.

По данным источника, в феврале на стартап Drive.ai работали 100 инженеров, но сколько из них после слияния останутся в Apple – неизвестно. Нет также информации о том, во сколько Apple обошлась эта покупка.