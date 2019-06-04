Польская компания хочет добывать газ в Украине

Польская компания UNIMOT подала заявку на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) на Ивановском участке в Харьковской области. UNIMOT может претендовать на эту площадь в партнерстве с компанией, специализирующейся на разведке и добыче.

Как сообщалось, в январе 2019 года Wexler Group и AVIA Association в лице компании UNIMOT подписали меморандум о сотрудничестве, начальным общим проектом которого станет открытие АЗС под брендом AVIA на базе станций Glusco, находящихся в управлении Wexler Group.

Справка Finance.ua