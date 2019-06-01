Карту поляка теперь можно получить во всех странах мира

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о “карте поляка”, предусматривающие распространение этого документа на все страны мира.
В канцелярии президента Польши сообщили, что Дуда подписал соответствующие изменения 4 июня.
Читайте также: Польша стала лидером по импорту украинских товаров
Карта поляка подтверждает принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Сегодня документ могут получить лица польского происхождения, живущие в 15 странах за восточной границей Польши, которые не признают двойного гражданства.
Лица, желающие получить “карту поляка”, должны продемонстрировать свою связь с исторической родиной.
В частности, достаточно иметь минимум пассивное знание польского языка, доказать, что минимум один из родителей или бабушек/дедушек или двух прабабушек/прадедушек были поляками по национальности или имели польское гражданство; или представить справку от уполномоченной польской организации в стране проживания, подтверждающую активное участие в деятельности, направленной на поддержку польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение по меньшей мере последних трех лет.
В результате предыдущих изменений в закон от 2016 года владельцы “карты поляка”, прибывающие в Польшу с намерением остаться в стране, получают бесплатно разрешение на постоянное проживание. Еще через год они могут получить польское гражданство, а также могут рассчитывать на помощь от государства в период адаптации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россия и Китай хотят отказаться от доллара в расчетахВчера, 16:43 - 2327 19
Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евроВчера, 17:01 - 10210 18
В России назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуВчера, 15:51 - 3174 18
Зеленский назвал свои приоритетные направления на посту президентаВчера, 19:21 - 1521 4
Для кого техосмотр будет обязательным - законопроектВчера, 16:05 - 13884 4
Для кого техосмотр будет обязательным - законопроектВчера, 16:05 - 13884 4
Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евроВчера, 17:01 - 10210 18
Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили TeslaВчера, 22:02 - 3312 1
Кому отменили привязку к возрасту для выхода на пенсию по выслуге лет4 ч. назад - 3055 1
Россия и Китай хотят отказаться от доллара в расчетахВчера, 16:43 - 2327 19
Apple представила новую версию iOSПозавчера, 14:10 - 773
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 780
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 4814 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1476
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4615 8