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Карту поляка теперь можно получить во всех странах мира

Карту поляка теперь можно получить во всех странах мира

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о “карте поляка”, предусматривающие распространение этого документа на все страны мира.

В канцелярии президента Польши сообщили, что Дуда подписал соответствующие изменения 4 июня.

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Карта поляка подтверждает принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Сегодня документ могут получить лица польского происхождения, живущие в 15 странах за восточной границей Польши, которые не признают двойного гражданства.

Лица, желающие получить “карту поляка”, должны продемонстрировать свою связь с исторической родиной.

В частности, достаточно иметь минимум пассивное знание польского языка, доказать, что минимум один из родителей или бабушек/дедушек или двух прабабушек/прадедушек были поляками по национальности или имели польское гражданство; или представить справку от уполномоченной польской организации в стране проживания, подтверждающую активное участие в деятельности, направленной на поддержку польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение по меньшей мере последних трех лет.

В результате предыдущих изменений в закон от 2016 года владельцы “карты поляка”, прибывающие в Польшу с намерением остаться в стране, получают бесплатно разрешение на постоянное проживание. Еще через год они могут получить польское гражданство, а также могут рассчитывать на помощь от государства в период адаптации.

По материалам Польское Радио
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