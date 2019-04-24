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Польша стала лидером по импорту украинских товаров

Польша стала лидером по импорту украинских товаров

В первом квартале 2019 года Польша стала крупнейшим среди других стран мира импортером украинских товаров, обойдя Российскую Федерацию, — сообщает Ukraine Now со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

За этот период Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, в РФ — на 759 млн долларов.

На третьем месте Египет — 652 млн долларов, на четвертом Китай — 640 млн долларов. ТОП-5 импортеров украинских товаров замыкает Турция — 638 млн долларов.

Всего за I квартал украинскими компаниями было экспортировано товаров на 12,3 млрд долларов, что на 7% выше, чем за I квартал 2018 года.

В страны Евросоюза Украина экспортировала товаров на 5,7 млрд долларов, что на 5% выше аналогичного периода прошлого года.

С 2014 года экспорт товаров в РФ упал более чем в 4 раза. В 2013 году экспорт в Россию составлял 15 млрд долларов против 3,6 млрд долларов в 2018 году. Падение экспорта товаров в Россию продолжилось и составило в I квартале 11%.

Импорт российских товаров тоже уменьшается. В 2013 году импорт товаров из РФ составил 23,2 млрд долларов, за 5 лет он упал на 66% и составил в 2018 году 8 млрд долларов. Падение импорта товаров из России продолжилось и составило в I квартале 7%.

По материалам Hubs
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