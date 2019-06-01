Еврокомиссия представила "бюджет развития" ЕС на 2020 год

Еврокомиссия в среду представила предложения в бюджет ЕС на 2020 год в сумме 168,3 млрд евро, который будет направлен на повышение конкурентоспособности европейской экономики и соцстандартов.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Еврокомиссии.

Этот бюджет является седьмым и последним бюджетным предложением действующей Еврокомиссии в рамках долгосрочной финансовой перспективы ЕС на 2014-2020 годы.

“Проект бюджета ЕС на 2020 год является последним бюджетным предложением Комиссии Юнкера. Он будет направлен на продолжение поддержки ключевых приоритетов ЕС – создание рабочих мест, экономический рост, развитие молодежи, противодействие климатическим изменениям, укрепление безопасности и солидарности, – и позволит обеспечить переход к следующему бюджетному циклу”, – отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Оттингер (Günther H. Oettinger).

Как говорится в сообщении, 21% общего бюджетного предложения ЕС на 2020 год будет направлен на преодоление климатических изменений.

Более 83 млрд евро будут израсходованы на цели экономического роста и на развитие европейских регионов, а также на поддержку молодежи. В частности, 13,2 млрд евро предлагается направить на развитие европейских инноваций по программе Horizon 2020, еще 2,8 млрд будут использованы для поддержки студенческой молодежи по программе Erasmus+. На 75 процентов возрастет годовой бюджет для развития европейской системы спутниковой навигации Galileo – до 1,2 млрд евро.

117 млн ​​евро будут использованы для реализации так называемой Инициативы по молодежному трудоустройству (Youth Employment Initiative – YEI), направленной на поддержку европейской молодежи в регионах с высоким уровнем безработицы.

Еще одна масштабная статья расходов – поддержка Европейской программы по развитию оборонной промышленности (EDIDP), на которую будет направлено 225 млн евро.

Более 420 млн евро получит Frontex – Европейское агентство по охране границ и береговой охраны, в рамках которого начнется работа по развертыванию мобильного пограничного корпуса мощностью в 10 тыс. человек. По согласованию между Европарламентом и Европейским советом, упомянутый корпус должен выйти на полную мощность к 2027 году.

156,2 млн евро направляются на новую программу rescEU, которая должна усовершенствовать существующий механизм гражданской защиты ЕС и значительно повысить возможности европейских стран в борьбе с лесными пожарами и другими проявлениями стихийного бедствия.

Еще 560 млн евро бюджета ЕС будут направлены на поддержку беженцев и перемещенных лиц в Сирии, а также на гуманитарную помощь населению стран этого региона.