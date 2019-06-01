Минфин назвал сумму заимствований с начала года

Государственные заимствования за январь-май 2019 года составили 182,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Как отметили в пресс-службе, всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 155,5 млрд грн, в том числе в гривне – 103,2 млрд грн.

При этом платежи по погашению государственного долга составили около 176,2 млрд грн. Расходы по обслуживанию государственного долга за этот период составили около 55,0 млрд грн.

По состоянию на 3 июня сумма средств на Едином казначейском счете составила 29,5 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте 49,7 млрд грн, чего вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга, отметили в Минфине.