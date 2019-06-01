Украина в мае выплатила $2,6 млрд долгов - Маркарова

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В мае 2019 года Украина вовремя и в полном объеме рассчиталась по пиковым выплатам по государственному долгу, которые составили около 2,6 миллиарда долларов.
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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“Первый пиковый долговой месяц – май с $2,6 млрд погашения и обслуживания внутренних и внешних обязательств пройден спокойно, при этом все остальные платежи проведены в плановом режиме”, – говорится в сообщении.
Государственный бюджет за пять месяцев выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита в сумме 90,0 млрд грн. При этом доходы государственного бюджета за пять месяцев 2019 года выросли на 15,4% год к году – до 426,7 млрд грн. Они составили 98,6% от росписи.
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