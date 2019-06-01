У Зеленского рассказали, когда будут сажать коррупционеров

Украинцы вскоре увидят первые посадки коррумпированных топ-чиновников. В частности, речь идет о резонансных делах, связанных с госкомпаниями Укроборонпром и Центрэнерго.

Об этом во время брифинга во вторник, 4 июня, заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

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Чиновник ответил на вопрос журналистов, будет ли команда президента Владимира Зеленского выполнять свой предвыборный лозунг “Весна придет – сажать будем”.

“Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом, с Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание… Меседж “Весна придет – сажать будем” был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты “, – сказал Рябошапка.