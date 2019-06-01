У Зеленского рассказали, когда будут сажать коррупционеров

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украинцы вскоре увидят первые посадки коррумпированных топ-чиновников. В частности, речь идет о резонансных делах, связанных с госкомпаниями Укроборонпром и Центрэнерго.
Об этом во время брифинга во вторник, 4 июня, заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.
Читайте также: Незаконное обогащение будет наказываться сроком до 12 лет – АПУ
Чиновник ответил на вопрос журналистов, будет ли команда президента Владимира Зеленского выполнять свой предвыборный лозунг “Весна придет – сажать будем”.
“Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом, с Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание… Меседж “Весна придет – сажать будем” был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты “, – сказал Рябошапка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве наибольший объем задолженности населения за коммуналку3 ч. назад - 411 7
РФ обжаловала решение международного арбитража по компенсации утраченных в Крыму активовВчера, 20:09 - 899 7
В Австрии решили проблему разряженных электромобилей6 ч. назад - 6329 6
Украина хочет увеличить количество лоукостов и отменить роуминг в ЕСВчера, 16:31 - 1148 6
Сколько будет стоить ошибка в платежке на уплату налоговВчера, 14:02 - 6326 5
В Австрии решили проблему разряженных электромобилей6 ч. назад - 6329 6
Сколько будет стоить ошибка в платежке на уплату налоговВчера, 14:02 - 6326 5
Monobank запускает выдачу карт VisaВчера, 11:45 - 2302
Межбанк: день обещает быть очень напряженным и валютные качели продолжатсяВчера, 11:11 - 1963
Возрождённый фотоаппарат «Зенит» поступил в продажу8 ч. назад - 1800 1
Apple представила новую версию iOSВчера, 14:10 - 378
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 637
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 4220 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1383
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4294 7