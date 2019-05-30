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Трамп порекомендовал Лондону не выплачивать Брюсселю 39 млрд фунтов за Brexit

Трамп порекомендовал Лондону не выплачивать Брюсселю 39 млрд фунтов за Brexit

Президент США Дональд Трамп накануне своего официального визита в Великобританию рекомендовал Лондону не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов за невыполнение обязательств перед ЕС в связи с Brexit.

Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Говоря о сумме, которую Лондон в рамках соглашения с ЕС должен выплатить Брюсселю за Brexit (39 млрд фунтов, или около 50 млрд долларов США), Дональд Трамп отметил: «Если бы я был ими (британскими властями – ред.), я бы не заплатил».

«Это огромная сумма», – добавил глава Белого дома.

Великобритания, уверен американский лидер, «должна» покинуть ЕС в этом году.

«Они (британские власти – ред.) должны это сделать», – заверил Трамп, добавив, что на месте британцев «ушел бы, если бы не получил того, чего хотел».

«Если вам не удается заключить честную сделку, вы уходите», – отметил 45-й президент США.

Также американский лидер вновь выразил свою поддержку кандидатам на пост премьер-министра Великобритании, которые заявляли, что Соединенное Королевство выйдет из ЕС в назначенный срок – 31 октября – с договором или без него. Среди таких политиков – бывший британский министр иностранных дел Борис Джонсон, а также экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и внутренних дел Саджид Джавид.

По материалам hromadske.tv
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