Илон Маск придумал, как использовать корабль SpaceX на Земле

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Генеральный директор космической компании SpaceX Илон Маск поставил перед собой несколько глобальных целей на ближайшие несколько лет.
Об этом сообщает The Coin Shark.
Прежде всего, его сотрудники и он в настоящее время работают над запуском 12 тысяч спутников на орбиту Земли, чтобы обеспечить высокоскоростной Интернет в любой части планеты. Шестьдесят из них уже находятся в космосе.
Другая важная миссия, которая находится в стадии реализации, связана с высокоскоростной перевозкой людей. Здесь SpaceX предложил интересное решение – они хотят внести некоторые коррективы в свое космическое судно Starship и использовать его для перевозки по Земле.
По словам Илона Маска, используя одноступенчатую ракету и значительно уменьшая ее сложность, они смогут сделать такую перевозку намного безопаснее и дешевле, не говоря уже о скорости этих “полетов”. При описанной скорости, которая составляет около 6,9 километра в секунду, пассажир мог бы легко путешествовать из Лос-Анджелеса в Токио всего за 40 минут на борту Starship вместо 11 часов на обычном самолете.
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