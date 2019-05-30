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Илон Маск придумал, как использовать корабль SpaceX на Земле

Илон Маск придумал, как использовать корабль SpaceX на Земле

Генеральный директор космической компании SpaceX Илон Маск поставил перед собой несколько глобальных целей на ближайшие несколько лет.

Об этом сообщает The Coin Shark.

Прежде всего, его сотрудники и он в настоящее время работают над запуском 12 тысяч спутников на орбиту Земли, чтобы обеспечить высокоскоростной Интернет в любой части планеты. Шестьдесят из них уже находятся в космосе.

Другая важная миссия, которая находится в стадии реализации, связана с высокоскоростной перевозкой людей. Здесь SpaceX предложил интересное решение – они хотят внести некоторые коррективы в свое космическое судно Starship и использовать его для перевозки по Земле.

По словам Илона Маска, используя одноступенчатую ракету и значительно уменьшая ее сложность, они смогут сделать такую перевозку намного безопаснее и дешевле, не говоря уже о скорости этих “полетов”. При описанной скорости, которая составляет около 6,9 километра в секунду, пассажир мог бы легко путешествовать из Лос-Анджелеса в Токио всего за 40 минут на борту Starship вместо 11 часов на обычном самолете.

По материалам Вести
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