В "Квартале" рассказали, будет ли Зеленский получать прибыль от компании за время президентства

Владимир Зеленский во время своего президентства будет получать, кроме государственной зарплаты, доход от продуктов студии “Квартал 95”, которые продают за границу.

Об этом в интервью “Детектор Медиа” рассказал один из основателей компании Борис Шефир.

Бизнесмен отметил, что с Зеленским договорились о том, что он будет получать зарплату только по основному месту работы – в качестве президента. Однако, от роялти он отказываться не стал.

“Вся прибыль от продукта, который мы производим, будет между нами разделена в равных частях. Этот процесс требует доработки. Грубо говоря, он получает доход в виде роялти от продажи библиотеки по тем фильмам, которые покупают во всем мире. Зарплата президента составляет около 30 тысяч гривен, по-моему. Володя – обеспеченный человек, он этого не скрывал, показал свою декларацию. Но отказываться от роялти за продукты, которые были созданы за 15 лет “Квартала”, он не будет”, – отметил Шефир.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на время своего президентского срока выйдет из бизнес-структур, но после завершения работы вернет свою долю.