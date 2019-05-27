В "Квартале" рассказали, будет ли Зеленский получать прибыль от компании за время президентства

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Владимир Зеленский во время своего президентства будет получать, кроме государственной зарплаты, доход от продуктов студии “Квартал 95”, которые продают за границу.
Об этом в интервью “Детектор Медиа” рассказал один из основателей компании Борис Шефир.
Бизнесмен отметил, что с Зеленским договорились о том, что он будет получать зарплату только по основному месту работы – в качестве президента. Однако, от роялти он отказываться не стал.
“Вся прибыль от продукта, который мы производим, будет между нами разделена в равных частях. Этот процесс требует доработки. Грубо говоря, он получает доход в виде роялти от продажи библиотеки по тем фильмам, которые покупают во всем мире. Зарплата президента составляет около 30 тысяч гривен, по-моему. Володя – обеспеченный человек, он этого не скрывал, показал свою декларацию. Но отказываться от роялти за продукты, которые были созданы за 15 лет “Квартала”, он не будет”, – отметил Шефир.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на время своего президентского срока выйдет из бизнес-структур, но после завершения работы вернет свою долю.
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