11 автопроизводителей вошли в топ-100 самых дорогих брендов мира по версии Forbes

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11 автомобильных брендов вошли в ежегодный рейтинг «100 самых дорогих брендов мира» по версии журнала Forbes. Уже шестой раз подряд японская Toyota является самым продаваемым автопроизводителем.
Toyota занимает 9-е место и является единственным автомобильным брендом в топ-10. Всего на восемь позиций ниже (17-е место) находится ее прямой конкурент Mercedes-Benz. В Forbes сообщили, что японский бренд оценивается в 44,6 млрд долларов (без изменений по сравнению с прошлым годом), а выручка — 190,8 млрд. Показатели немецкой марки — 33,2 млрд (снижение стоимости на 3% по сравнению с 2018 г.) и 125,9 млрд соответственно.
Другие 9 брендов автомобилей в рейтинге:
Самое большое годовое изменение стоимости у Amazon — плюс 37%, а у H&M самый провальный показатель –12%.
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