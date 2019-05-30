11 автопроизводителей вошли в топ-100 самых дорогих брендов мира по версии Forbes

11 автомобильных брендов вошли в ежегодный рейтинг «100 самых дорогих брендов мира» по версии журнала Forbes. Уже шестой раз подряд японская Toyota является самым продаваемым автопроизводителем.

Toyota занимает 9-е место и является единственным автомобильным брендом в топ-10. Всего на восемь позиций ниже (17-е место) находится ее прямой конкурент Mercedes-Benz. В Forbes сообщили, что японский бренд оценивается в 44,6 млрд долларов (без изменений по сравнению с прошлым годом), а выручка — 190,8 млрд. Показатели немецкой марки — 33,2 млрд (снижение стоимости на 3% по сравнению с 2018 г.) и 125,9 млрд соответственно.

Другие 9 брендов автомобилей в рейтинге:

BMW (21-е место) оценили в 29,8 млрд долларов (–5%) и 91,5 млрд долларов;

(21-е место) оценили в 29,8 млрд долларов (–5%) и 91,5 млрд долларов; Honda (28) — 25,8 млрд (1%) и 134,9 млрд;

Audi (41) — 14,2 млрд (–4%) и 61,9 млрд;

Ford (48) — 13 млрд (–8%) и 152,7 млрд;

Porsche (62) — 11 миллиардов (1%) и 30,4 миллиарда;

Chevrolet (63) — 19,7 млрд (–7%) и 80,6 млрд;

Lexus (72) — 9,6 млрд (1%) и 23 млрд;

Nissan (81) — 8,9 млрд (–6%) и 97,2 млрд,

Hyundai (94-е) со стоимостью 8,1 млрд (–8% к 2018 году) и доходами до 88 миллиардов долларов.

Самое большое годовое изменение стоимости у Amazon — плюс 37%, а у H&M самый провальный показатель –12%.