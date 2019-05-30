В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередь

Через пять лет в Украине появится настоящий автобан, который по своему качеству не уступит немецким трассам. Речь идет про автобан Львов – Краковец.

Об этом рассказал глава «Укравтодора» Славомир Новак в интервью изданию «Сегодня».

Пока ещё нет инвестора на строительство первого в Украине автобана, хотя на реализацию данного проекта выделят очень серьезные деньги – до 700 млн грн. Однако, Новак надеется, что уже в ближайшее время проведут конкурс, чтобы найти компанию, которая будет строить эту дорогу.

Ожидается, что первый автобан в Украине появится к 2025 году. И он будет платным. Расчетные цены – 3 грн/км с легкового автомобиля и 15 грн/км – с грузовика.

Также «Укравтодор» хочет строить и другие автобаны. Например, скоростную 6-8-полосную дорогу Киев ­- Белая Церковь по абсолютно новому маршруту.

По словам Новака, в течение ближайших пяти лет должны быть отремонтированы все государственные дороги между областными центрами. В свою очередь, областные власти должны способствовать тому, чтобы отремонтировали все дороги между городами, которые являются центрами того или иного района.

«К 2022 году все областные центры Украины соединят между собой качественные европейские дороги», — сказал Новак.

В нынешнем году «Укравтодор» планирует большое внимание уделять реализации проекта GO Highway. Это транспортный коридор, который соединит порты Балтийского и Северного морей с украинскими портами Черного моря.

Также первоочередное внимание будут уделять ремонту дорог национального и международного значения. В нынешнем году отремонтируют участки трасс Киев — Одесса, Киев — Полтава — Харьков, Киев — Чернигов, Киев — Чоп. Не забудут и про самые плохие украинские дороги — Николаев — Днепр и Николаев — Кропивницкий. Их тоже будут ремонтировать.

А вот широкого строительства совершенно новых дорог не планируется. В нынешнем году, например, хотят только построить Северный объезд Ровно.