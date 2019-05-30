В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередь

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Через пять лет в Украине появится настоящий автобан, который по своему качеству не уступит немецким трассам. Речь идет про автобан Львов – Краковец.
Об этом рассказал глава «Укравтодора» Славомир Новак в интервью изданию «Сегодня».
Пока ещё нет инвестора на строительство первого в Украине автобана, хотя на реализацию данного проекта выделят очень серьезные деньги – до 700 млн грн. Однако, Новак надеется, что уже в ближайшее время проведут конкурс, чтобы найти компанию, которая будет строить эту дорогу.
Ожидается, что первый автобан в Украине появится к 2025 году. И он будет платным. Расчетные цены – 3 грн/км с легкового автомобиля и 15 грн/км – с грузовика.
Также «Укравтодор» хочет строить и другие автобаны. Например, скоростную 6-8-полосную дорогу Киев - Белая Церковь по абсолютно новому маршруту.
По словам Новака, в течение ближайших пяти лет должны быть отремонтированы все государственные дороги между областными центрами. В свою очередь, областные власти должны способствовать тому, чтобы отремонтировали все дороги между городами, которые являются центрами того или иного района.
«К 2022 году все областные центры Украины соединят между собой качественные европейские дороги», — сказал Новак.
В нынешнем году «Укравтодор» планирует большое внимание уделять реализации проекта GO Highway. Это транспортный коридор, который соединит порты Балтийского и Северного морей с украинскими портами Черного моря.
Также первоочередное внимание будут уделять ремонту дорог национального и международного значения. В нынешнем году отремонтируют участки трасс Киев — Одесса, Киев — Полтава — Харьков, Киев — Чернигов, Киев — Чоп. Не забудут и про самые плохие украинские дороги — Николаев — Днепр и Николаев — Кропивницкий. Их тоже будут ремонтировать.
А вот широкого строительства совершенно новых дорог не планируется. В нынешнем году, например, хотят только построить Северный объезд Ровно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда подешевеют электромобили - исследование BloombergВчера, 21:06 - 5959 3
Украина, Грузия и Азербайджан запустят железнодорожный маршрут из Китая в ЕвропуВчера, 07:08 - 612 1
Венгрия выделит свыше 7,5 млн евро на закарпатскую "культурную экспансию"Вчера, 18:22 - 1086 1
Основные потребители украинского алкоголя за рубежом12 ч. назад - 7679
Когда подешевеют электромобили - исследование BloombergВчера, 21:06 - 5959 3
Владельцы биометрических паспортов смогут самостоятельно проходить контроль в аэропортах Варшавы8 ч. назад - 3594
Названы города с самым дорогим общественным транспортом11 ч. назад - 3412 1
Сколько зарабатывают сотрудники известных IT-компаний (инфографика)9 ч. назад - 1909
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрамВчера, 12:10 - 229
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 2999 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1217
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3652 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1030