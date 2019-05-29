Денежные надбавки, которые можно получить в ВСУ (инфографика)

С 1 апреля введены надбавки к зарплатам украинских бойцов Вооруженных сил Украины.

“С 1 апреля 2019 года введен в действие дополнительные начисления к месячного денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины в случае получения сертификатов соответствующего уровня подготовки”, – сообщает Командование “Север” в Facebook.

Представленные инфографики показывают на наглядных примерах увеличение зарплат за счет надбавок в зависимости от наличия соответствующего сертификата установленного образца.







