Денежные надбавки, которые можно получить в ВСУ (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С 1 апреля введены надбавки к зарплатам украинских бойцов Вооруженных сил Украины.
“С 1 апреля 2019 года введен в действие дополнительные начисления к месячного денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины в случае получения сертификатов соответствующего уровня подготовки”, – сообщает Командование “Север” в Facebook.
Представленные инфографики показывают на наглядных примерах увеличение зарплат за счет надбавок в зависимости от наличия соответствующего сертификата установленного образца.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы могут покупать ценные бумаги онлайн через Приват24Вчера, 15:06 - 3814 9
МАУ задолжала Украине 476 миллионов гривенВчера, 15:29 - 721 7
Какие изменения ждут украинцев в первый месяц лета6 ч. назад - 2622 3
Украина обеспечивает себя орехами только на 10%7 ч. назад - 601 2
Huawei выслала всех своих американских сотрудников из КитаяВчера, 20:12 - 1363 2
Украинцы могут покупать ценные бумаги онлайн через Приват24Вчера, 15:06 - 3814 9
Какие изменения ждут украинцев в первый месяц лета6 ч. назад - 2622 3
Huawei выслала всех своих американских сотрудников из КитаяВчера, 20:12 - 1363 2
Пенсии в Украине: назвали условие досрочного выхода на заслуженный отдыхВчера, 16:05 - 1335 2
Искусственный дефолт остановил экономическую поддержку Украины со стороны Запада - представитель ЕКВчера, 16:17 - 1216
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам2 ч. назад - 40
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)Позавчера, 10:20 - 2577 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1149
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3459 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 999