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Денежные надбавки, которые можно получить в ВСУ (инфографика)

Денежные надбавки, которые можно получить в ВСУ (инфографика)

С 1 апреля введены надбавки к зарплатам украинских бойцов Вооруженных сил Украины.

“С 1 апреля 2019 года введен в действие дополнительные начисления к месячного денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины в случае получения сертификатов соответствующего уровня подготовки”, – сообщает Командование “Север” в Facebook.

Представленные инфографики показывают на наглядных примерах увеличение зарплат за счет надбавок в зависимости от наличия соответствующего сертификата установленного образца.




По материалам Газета по-Украински
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