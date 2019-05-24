Киев в смартфоне: В КГГА представили приложение Kyiv Smart City

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров представил приложение Kyiv Smart City. Сервис объединяет электронные услуги, которыми могут пользоваться киевляне, и предусматривает создание новых.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Пока сервисы находятся в процессе разработки, но пользователи уже могут выбрать, какой из них должен стать доступным в первую очередь.

Сейчас в приложении доступны следующие услуги:

Пользователи могут привязать к аккаунту свою транспортную карту, пополнять.

Покупать электронные QR-билеты.

Постепенно в сервисе появятся другие услуги:

Оплата коммунальных услуг;

Электронная демократия;

Домашние питомцы;

Сервисы водителя;

Медицина;

Детский сад;

1551;

Современный киевлянин;

Спорт и отдых;

Социальные услуги;

Информационный центр.

Цель приложения: