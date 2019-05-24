Киев в смартфоне: В КГГА представили приложение Kyiv Smart City

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Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров представил приложение Kyiv Smart City. Сервис объединяет электронные услуги, которыми могут пользоваться киевляне, и предусматривает создание новых.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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Пока сервисы находятся в процессе разработки, но пользователи уже могут выбрать, какой из них должен стать доступным в первую очередь.
Сейчас в приложении доступны следующие услуги:
Постепенно в сервисе появятся другие услуги:
Цель приложения:
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