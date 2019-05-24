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Киев в смартфоне: В КГГА представили приложение Kyiv Smart City

Киев в смартфоне: В КГГА представили приложение Kyiv Smart City

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров представил приложение Kyiv Smart City. Сервис объединяет электронные услуги, которыми могут пользоваться киевляне, и предусматривает создание новых.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Пока сервисы находятся в процессе разработки, но пользователи уже могут выбрать, какой из них должен стать доступным в первую очередь.

Сейчас в приложении доступны следующие услуги:

  • Пользователи могут привязать к аккаунту свою транспортную карту, пополнять.
  • Покупать электронные QR-билеты.

Постепенно в сервисе появятся другие услуги:

  • Оплата коммунальных услуг;
  • Электронная демократия;
  • Домашние питомцы;
  • Сервисы водителя;
  • Медицина;
  • Детский сад;
  • 1551;
  • Современный киевлянин;
  • Спорт и отдых;
  • Социальные услуги;
  • Информационный центр.

Цель приложения:

  • Уменьшить контакт между жителями и лицами или коммунальными службами, но при этом сохранить высокий уровень предоставления услуг.
По материалам Finance.UA
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