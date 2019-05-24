J.P.Morgan ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году

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Аналитики J.P.Morgan ухудшили прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 3,4% в связи с замедлением экономического роста в первом квартале.
По мнению J.P.Morgan, в условиях слабой оппозиции и подавшего в отставку премьер-министра политическая сила нового президента Владимира Зеленского могла бы получить большинство в новой Раде, если бы был принят новый Избирательный кодекс.
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“Мы полагаем, что текущая (программа) SBA будет отменена и заменена новой, но неопределенность по срокам возросла”, – отмечается в комментарии.
Минэкономразвития 28 мая сообщила об ухудшении консенсус-прогноза роста ВВП на 2019 год до 2,7% с 3,3%. На таком же уровне его ожидает в этом году и Всемирный банк, тогда как прогноз Нацбанка Украины ниже – 2,5%.
Согласно предварительным оценкам Госстата, рост украинской экономики в первом квартале текущего года замедлился до 2,2% с 3,5% в четвертом квартале прошлого года.
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