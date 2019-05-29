Летнее подорожание: каких автомобилей коснутся новые пошлины

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В Украине с 1 августа текущего года на автомобили, ввозимые из России, вводится спецпошлина в размере 5%. Если поставщики не докажут, что ввозимые авто не сделаны на российских заводах, им придется платить спецпошлину.
Сейчас не так уж и много автомобилей из России попадают в Украину, так как на них действует введенный несколько лет назад дополнительный налог в размере от 10 до 15%. Тем не менее, на украинском рынке по-прежнему присутствуют такие российские автомобильные бренды, как Lada, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, и ПАЗ. К тому же, из РФ к нам в страну ввозят некоторые свои модели компании VW, Hyundai и Kia.
Если поставки этих автомобилей продолжатся (а скорее всего, так и будет, просто снизится количество ввозимых машин), то цены на них повысятся минимум на 5%.
Также могут подорожать автомобили, которые ввозят «серые» дилеры и частники из Европы, США, Азии. Они вряд ли сумеют получить официальный «сертификат о происхождении».
А вот у официальных дилеров проблем с получением такого сертификата быть не должно. Такого мнения придерживается Олег Назаренко, глава ассоциации ВААИД.
Многих украинцев, наверное, волнует вопрос о том, попадут ли под действие спецпошлины автомобили с иностранной регистрацией? Скорее всего, нет, их это не коснется. Законодательство не предусматривает наличия сертификата происхождения б/у авто на еврономерах. К тому же, вряд ли «евробляха» из Европы имеет российские «корни».
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