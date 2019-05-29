В "Ощадбанке" назвали три способа взыскания 1,3 миллиарда долларов с России

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Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.
Об этом говорится в ответе пресс-службы Ощадбанка на запрос ЭП.
Отмечается, что согласно международному праву существует немало различных механизмов приведения в исполнение решений международных судебных учреждений.
В частности, принудительное исполнение возможно за счет государственной собственности России.
“По общему правилу, имущество, принадлежащее государству, защищено специальным иммунитетом и в результате такого иммунитета на имущество не может быть обращено взыскание. В то же время, если государственная собственность используется в коммерческих целях, иммунитет такой собственности не предоставляется”, – сообщили в Ощадбанке.
Соответственно, исполнение решения суда возможно лишь за счет имущества, являющегося государственной собственностью Российской Федерации, но при этом использующегося в коммерческих целях.
Принудительное взыскание возможно также через “замену кредитора”.
“В тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, Ощадбанк может просить суд заменить Россию на себя, и требовать от контрагентов России (должников) уплаты долга именно банка”, – рассказали в пресс-службе финучреждения.
Третий вариант взыскания — за счет собственности государственных компаний.
“Альтернативным вариантом является обращение взыскания на имущество государственных компаний, которое находится на территории третьих государств путем применения доктрины alter ego, то есть государственная компания приравнивается к самой стране. Реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран”, – заявили в “Ощаде”.
Победители суда напомнили, что Российская Федерация обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около 1,3 млрд долл. и начисленные после вынесения решения проценты, которые по состоянию на 11 мая 2019 года составляют около 16 млн долларов.
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