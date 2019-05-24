Зеленский вернул Саакашвили гражданство

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Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили.
Соответствующий указ №329/2019 опубликован на сайте главы государства.
“Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 “О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц “изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины”, – говорится в указе.
В документе отмечается, что своим указом Зеленский также разрешает принять в гражданство Украины лиц, составляющих государственный интерес для страны.
В частности, в украинское гражданство принимаются:
Также президент постановил принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в Одессе.
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