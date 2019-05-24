Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили.

Соответствующий указ №329/2019 опубликован на сайте главы государства.

“Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 “О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц “изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины”, – говорится в указе.

В документе отмечается, что своим указом Зеленский также разрешает принять в гражданство Украины лиц, составляющих государственный интерес для страны.

В частности, в украинское гражданство принимаются:

Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженец Исламской Республики Иран, проживающий в городе Киеве;

Костиков Александр Сергеевич, 1997 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Донецкой области;

Самед-заде Эмин Иззат оглы, 1990 года рождения, уроженец Азербайджанской Республики, проживающий в городе Киеве;

Тойгонбаев Зиятдинбек Курманбекович, 1974 года рождения, уроженец Кыргызской Республики, проживающий в Киеве.

Также президент постановил принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в Одессе.