Дефицит госбюджета составил 1,7 млрд грн

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Дефицит государственного бюджета по итогам января-апреля составил 1,718 млрд грн.
Согласно данным Госказначейства, при этом дефицит общего фонда – 11,367 млрд грн при ожидаемом показателе в 9,6 млрд грн, что было компенсировано за счет профицита по спецфонду.
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Государственные заимствования за четыре месяца принесли почти 162 млрд грн, тогда как погашения – 126,86 млрд грн. При этом внутренние заимствования составили 132,18 млрд грн.
Доходы госбюджета за четыре месяца этого года составили 322,564 млрд грн, в том числе общий фонд получил 282,3 млрд грн.
Налоговые поступления за четыре месяца принесли в общий фонд 221,13 млрд грн при ожидаемых 243,88 млрд грн. В целом доходы госбюджета по этой статье достигли 244,737 млрд грн.
Расходы гобюджета составили 324,8 млрд грн, в том числе по общему фонду – 294,537 млрд грн.
Местные бюджеты за январь-апрель этого года сведены с профицитом в 19,342 млрд грн, в том числе профицит общего фонда достиг 26,272 млрд грн.
Профицит сводного бюджета по итогам четырех месяцев составил 17,623 млрд грн, по общему фонду – 14,905 млрд грн.
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