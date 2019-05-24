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Государственный долг в апреле увеличился на $1 млрд

Государственный долг в апреле увеличился на $1 млрд

По итогам апреля совокупный государственный долг Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 1,3%, или на 1,03 млрд долларов до 79,82 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец апреля 2019 года составил 2 124,80 млрд гривен, или 79,82 млрд долларов против 2 147,2 млрд гривен, или 78,79 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 1 845,55 млрд гривен (69,33 млрд долларов) против 1 859,16 млрд гривен (68,23 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился с 40,18 млрд до 40,14 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился на 12,83 млрд гривен до 777,13 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 1,15 млрд долларов до 29,19 млрд долларов).

По материалам Корреспондент.net
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