Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)

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В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, над Украиной пролетели 60 спутников основателя SpaceX Илона Маска, которые были запущены в космос для глобального интернет-проекта.
Специалисты указали даже время их появления над Киевом, Харьковом и Львовом. Киев – 22:09, 23:45, 01:23, 04:15; Харьков – 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31; Львов – 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29.
Компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности.
Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. Компания собирается к этим спутникам добавить вскоре и другие, в планах запустить в космос тысячи таких спутников.
Ранее основатель и глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем микроблоге фотографии спутников Starlink, плотно сложенных вместе и прикрытых одной из двух половин носового обтекателя Falcon 9. На изображении видно, что спутники занимают практически все доступное пространство, а для сравнения Маск привел фотографию своего автомобиля Tesla Roadster, который в прошлом году был запущен в космос при помощи ракеты Falcon Heavy.
При этом бизнесмен отметил, что в этой миссии многое может пойти не плану, а для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить еще 360 спутников. Для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов.
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