Ставки по кредитам в украинских ломбардах в прошлом году составили 213% годовых

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По итогам 2018 года средний размер процентной ставки по кредитам, которые выдавали украинские ломбарды, составил 213% годовых, что на 23,7 процентных пунктов больше, чем за год до этого.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
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При этом, средний размер ссуды в ломбардах прошлого года составил 1,4 тысячи гривен. В целом украинцы взяли 11,8 миллиона таких кредитов. Большинство ссуд оформляли под залог ювелирной продукции.
Отмечается, что по итогам 2018 количество ломбардов в Украине сократилось на 13,5% – до 359 учреждений, а их совокупные активы уменьшились на 1,1% – до 3,72 миллиарда гривен.
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