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В ПриватБанке раскрыли детали иска против Коломойского в американский суд

В ПриватБанке раскрыли детали иска против Коломойского в американский суд

Национализированный “ПриватБанк” инициировал судебное разбирательство в суде штата Делавэр (США) против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, “ПриватБанк” требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов, которые он понес в результате различных действий, совершенных его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США.

Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает “ПриватБанк”, были организованы Коломойским и Боголюбовым совместно с другими ответчиками.

Целью этих схем было “завладение активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных “ПриватБанком” в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам”, отмечается в сообщении.

В “ПриватБанке” напоминают, что будут обращаться и в суды других стран для привлечения своих бывших собственников и связанных с ними лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку.

По материалам РБК-Украина
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