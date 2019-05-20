Назван город с самыми высокими в мире зарплатами

В обновленном рейтинге появился новый лидер. В топ попали в основном американские города.

Эксперты назвали город с самыми высокими зарплатами в мире.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Deutsche Bank.

Первую строчку в рейтинге занял Сан-Франциско. Город впервые занял лидерскую позицию в данном списке. Средняя зарплата в Сан-Франциско, за вычетом налогов, составляет 6,52 тысячи долларов в месяц.

Ранее первенство было у Цюриха, средний месячный заработок в котором на 400 долларов меньше, нежели в Сан-Франциско.

Третью строчку занял Нью-Йорк с показателем 4,6 тысячи долларов в месяц, четвертую – Бостон (4,28 тыс.), а пятую – Чикаго (4,06 тысячи долларов в месяц).

Также в первую десятку в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами в мире вошли Лондон, Сидней, Осло, Копенгаген и Мельбурн. К примеру, в Украине самые низкие зарплаты в Европе – в 2018 году среднемесячный доход составил 277 евро.