Президент объявил о досрочных выборах в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны объявил о назначении выборов в ВР.

Сразу после присяги, получив официальный статус Президента Украины, Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.

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“У вас на все есть два месяца”, – сказал Президент и объявил о проведении выборов.

Ранее сообщалось, что первым указом нового президента станет роспуск парламента.

А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.

После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский должен принять участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поздравить представителей иностранных делегаций. Далее – торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.