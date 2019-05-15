0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 591 0

Президент объявил о досрочных выборах в ВР

Президент объявил о досрочных выборах в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны объявил о назначении выборов в ВР.

Сразу после присяги, получив официальный статус Президента Украины, Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.

Читайте также: Владимир Зеленский принял присягу президента Украины

“У вас на все есть два месяца”, – сказал Президент и объявил о проведении выборов.

Ранее сообщалось, что первым указом нового президента станет роспуск парламента.

А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.

После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский должен принять участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поздравить представителей иностранных делегаций. Далее – торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.