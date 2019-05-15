Мининфраструктуры подало иск к Проминвестбанку на 200 млн грн

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В соответствии с постановлением Хозяйственного суда г. Киева от 13.05.2019, Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии подал иск к Проминвестбанку (дело №910/5921/19) о взыскании 6,8 млн евро (в эквиваленте – 201 млн грн).
Суд оставил исковое заявление без рассмотрения, предоставив истцу 5 дней на устранение его недостатков.
Согласно судебным материалам, Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии отмечает, что 12.12.2013 между ним и ООО “Дорожное строительство “Альтком” был заключен контракт №EWHG/CW/ICB-01 на выполнение работ по строительству участка дороги Самтредиа-Григолети автомагистрали Е-60 Лот 1 КМ0 + 000 – КМ 11 + 500. Во исполнение этого контракта Проминвестбанк выдал банковскую гарантию.
Как писал Finbalance, 20.03.2019 Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск Проминвестбанка к ООО “Дорожное строительство “Альтком” (в деле №905/2508/15) и решил взыскать с ответчика (как поручителя ООО «Снабтрейдкомпани») в пользу истца 62,7 млн долл. задолженности по договору кредитной линии №15-93/19-21/13 от 29.11.2013.
22.12.2018 Хозсуд Донецкой области издал приказ о принудительном исполнении решения по делу №905/2368/15 о взыскании 64,3 млн долл. с “Снабтрейдкомпани” в пользу Проминвестбанка.
Перед этим – 29.11.2018 – Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу “Снабтрейдкомпани” и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Донецкой области от 12.09.2018, которым частично был удовлетворен иск Проминвестбанка и решено взыскать с ООО “Снабтрейдкомпани” (заемщик) задолженность в размере 64,3 млн долл. по упомянутому договору кредитной линии №15-93/19-21/13 от 29.11.2013.
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