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В Полтаве подняли цены на проезд

В Полтаве подняли цены на проезд

Постоянная комиссия Полтавского городского совета согласилась на повышение стоимости проезда в городском транспорте, а частные перевозчики пообещали прекратить забастовку, начатую ими в субботу, 11 мая.

Об этом сообщает интернет-издание “Полтавщина”.

“После согласования комиссией (постоянной комиссией по вопросам градостроительства, архитектуры, развития городского хозяйства, транспорта, развития предпринимательской деятельности, развития города, инвестиций, туризма – ред.) тарифов в 5 грн (на проезд в автобусе – ред.) и 3 грн (на проезд в троллейбусе – ред.), перевозчики обязались утром 16 мая выехать на маршруты. Тарифы официально утвердят на заседании исполкома, которое состоится также 16 мая”, – говорится в сообщении.

Кроме того, главы фракций подписали с перевозчикам меморандум, в котором выдвинули ряд требований и гарантировали до 1 августа 2019 разработать экономически обоснованные тарифы.

По материалам УКРИНФОРМ
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