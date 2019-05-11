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Британцы принудительно выкупят акции одной из крупнейших табачных компаний в Украине

Британцы принудительно выкупят акции одной из крупнейших табачных компаний в Украине

Британская компания “Империал Тобакко Оверсиз Холдингз Лимитед” объявила squeeze-out – безотзывное требование о выкупе акций миноритариев АО “Империал Тобакко Продакшн Украина”, одной из крупнейших табачных компаний в Украине.

Об этом сообщил ПАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

“Империал Тобакко Оверсиз” владеет 99,95% акций украинской компании. Цена приобретения акций – 100 грн за штуку, общая сумма выкупа акций миноритариев составит 1,3 млн грн.

“Империал Тобакко Продакшн Украина” в 2018 году получил 321,67 млн ​​грн чистой прибыли против 99,42 млн грн чистого убытка за 2017 год, чистый доход от реализации продукции в 2018 году сократился на 7,3% – до 2,5 млрд грн. Компания реализовала в 2018 году 11,1 млрд шт. сигарет (доля экспорта – 36%).

ЧАО “Империал Тобакко Продакшн Украина” входит в холдинг Imperial Tobacco (Великобритания). Бренды компании – Davidoff, Parker & Simpsin, West, Style, R1, “Прима”.

Табачная фабрика находится в Киеве. Производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США).

По материалам Економічна Правда
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