0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 353 0

Верланов представил свое видение налоговой службы

Верланов представил свое видение налоговой службы

Руководитель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов на заседании правительства представил стратегию развития государственной налоговой службы, указав на готовность отделения правоохранительной функции службы от сервисной.

“Основными направлениями работы Государственной налоговой службы Украины и идеологическими вещами, которыми мы будем заниматься, это – прежде всего налогоплательщики. Государственная налоговая служба будет оказывать всестороннюю помощь в выполнении обязательств по уплате налогов и сборов”, – сказал председатель ГНС.

Читайте также: Верланов рассказал, как будет бороться с использованием крупным бизнесом схем с ФЛП

Руководитель налоговой планирует при поддержке правительства осуществить “отделение правоохранительной функции от сервисной”, а также введение рискоориентированных подходов и открытость практики проверок службы.

“Последнее – прозрачность и открытость, сохранение диалога между налогоплательщиками, с бизнес-ассоциации, и обратная связь. Мы будем слушать конструктивную критику общества, бизнес-среды и прилагать все усилия, чтобы делать сервис лучше”, – сказал он.

Читайте также: В ГФС объяснили, как вернуть ошибочно перечисленный ЕСВ

Верланов также заявил, что планирует обновление кадров и пригласил выпускников профильных вузов присоединиться к команде.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.