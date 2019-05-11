Верланов представил свое видение налоговой службы

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Руководитель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов на заседании правительства представил стратегию развития государственной налоговой службы, указав на готовность отделения правоохранительной функции службы от сервисной.
“Основными направлениями работы Государственной налоговой службы Украины и идеологическими вещами, которыми мы будем заниматься, это – прежде всего налогоплательщики. Государственная налоговая служба будет оказывать всестороннюю помощь в выполнении обязательств по уплате налогов и сборов”, – сказал председатель ГНС.
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Руководитель налоговой планирует при поддержке правительства осуществить “отделение правоохранительной функции от сервисной”, а также введение рискоориентированных подходов и открытость практики проверок службы.
“Последнее – прозрачность и открытость, сохранение диалога между налогоплательщиками, с бизнес-ассоциации, и обратная связь. Мы будем слушать конструктивную критику общества, бизнес-среды и прилагать все усилия, чтобы делать сервис лучше”, – сказал он.
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Верланов также заявил, что планирует обновление кадров и пригласил выпускников профильных вузов присоединиться к команде.
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