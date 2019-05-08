Назван самый популярный новый автомобиль в Украине

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Кроссовер Kia Sportage стал безоговорочным лидером рынка новых автомобилей в Украине. Популярный кроссовер стал самой продаваемой моделью не только в апреле, но и по итогам продаж на протяжении первых четырех месяцев 2019 года.
Всего украинцы приобрели без малого 1 700 Sportage.
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Традиционно в начале месяца Ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтопром» информирует об итогах продаж новых автомобилей в Украине.
В апреле месяце с результатом 527 реализованных авто лидером рынка вновь стал Kia Sportage.
Отметим, что по результатам продаж в период с января по апрель текущего года, суммарные продажи новых автомобилей снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего же в Украине было реализовано около 25 300 новых авто.
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