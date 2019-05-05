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На украинских дорогах появятся новые датчики контроля

На украинских дорогах появятся новые датчики контроля

В украинские дороги планируют вмонтировать датчики контроля за весом грузовиков. Об этом рассказала в своем интервью UATV Елена Криворучко, глава государственного предприятия «Укрдоринвест».

По словам Елены Криворучко, для того, чтобы эффективно контролировать вес фур, нужно побороть человеческий фактор. Поэтому взвешивать грузовики нужно прямо в движении без прямого участия человека. При помощи международных организаций в Украине уже начался пилотный проект по установке на дорогах «умных» систем взвешивания грузовиков в движении.

В дорожное полотно монтируются датчики контроля веса, устанавливаются специальные камеры, которые фиксируют вес и номерные знаки. Камеры могут даже распознавать лицо водителя без остановки машины. Эта информация в автоматическом режиме будет передаваться в специальный офис. Водителям перегруженных фур придется разгрузиться, их ждет штраф. При неподчинении в дело вступит полиция.

Но пока в Украине законодательно ещё не урегулировано использование систем контроля веса авто в движении. То есть, если полиция начнет штрафовать водителей, получив сообщения от таких систем, то это будет нарушением закона. Поэтому Верховная Рада должна принять законопроект, регламентирующий все вопросы, связанные с системами взвешивания автомобилей в движении.

Елена Криворучко уверена, что депутаты утвердят соответствующий законопроект, после чего официально по данным систем контроля веса можно будет наказывать тех, кто виновен в том, что по дорогам ездят перегруженные фуры. А согласно этому законопроекту отвечать придется не только водителям, но также отправителю, перевозчику и получателю груза.

По материалам autonews.ua
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