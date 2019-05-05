Украинцы на четверть увеличили уплату налогов

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Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-апреле 2019 года увеличились на 16,4 млрд грн (на 24%) – до 84,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ДФС.
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«Результативная статистика свидетельствует об успешности проведенных мероприятий по детенизации экономики и занятости населения, что позволило вывести из тени необлагаемые доходы и повысить размер заработной платы», – отметил и.о. главы ГФС Александр Власов.
В апреле 2019 года уплачено 23,5 млрд грн, что почти на 27%, или 5 млрд грн больше апреля прошлого года.
По его словам, за январь-март этого года количество застрахованных лиц выросло до 10,6 млн, что более чем 290 тыс. человек больше, чем за три месяца прошлого года.
Заработная плата и денежное довольствие, на которые начисляется единый взнос за январь-март 2019 года, составили 275,6 млрд грн, что почти на 50 млрд грн больше аналогичного периода 2018 года.
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