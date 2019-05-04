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Снижение ЕСВ дало толчок росту экономики - Минфин

Снижение ЕСВ дало толчок росту экономики - Минфин

В Министерстве финансов считают, что снижение единого социального взноса (ЕСВ) в 2015-2016 годах было правильным шагом и дало толчок к росту экономики.

Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

“Решение об уменьшении ЕСВ в 2015/16 году было верным и дало толчок росту экономики, и дальнейшее снижение налогов на труд (в частности НДФЛ) фискально ответственным образом, как только это будет возможно, должно быть приоритетом для власти независимо от личностей у власти” , – написала Маркарова.

По материалам УКРИНФОРМ
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