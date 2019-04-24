В Украине вступили в силу новые ГСН по прочности зданий: что изменится

С начала мая в Украине вступили в силу обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по строительству в сейсмических районах – изменились требования к прочности зданий.

Для проектирования высотных зданий и всех объектов со значительным классом последствий – таких как большие стадионы, больницы, жилые комплексы, ТРЦ, школы и другие здания, использовать новую карту сейсмического районирования.

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Что изменит новая норма:

Позволит уменьшить интенсивность сейсмического воздействия на 1 балл

Будет способствовать повышению безопасности зданий до 15% и более качественному их проектированию.

Теперь при строительстве жилых или офисных зданий (высотой более 73,5 метров), школ, ТРЦ, крупных стадионов и т.п. застройщику придется учитывать еще и местность.

В новой сейсмической карте Украины значительно расширили безопасную “голубую” зону, но при этом несколько сузилась относительно спокойная “зеленая” зона.

Уменьшились также наиболее рискованные “розовая” и “красная” зоны, которые охватывают южную часть Одесской области и Крыма. Ранее эти зоны также касались Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Как отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, ранее районирование Украины по сейсмическим показателям не было конкретизировано и это создавало возможную угрозу безопасности.

Парцхаладзе отметил, что новые нормы касаются исключительно новых строек, то есть тех, которые получат проектную документацию после 1 мая 2019 года.