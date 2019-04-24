В Украине вступили в силу новые ГСН по прочности зданий: что изменится

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С начала мая в Украине вступили в силу обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по строительству в сейсмических районах – изменились требования к прочности зданий.
Для проектирования высотных зданий и всех объектов со значительным классом последствий – таких как большие стадионы, больницы, жилые комплексы, ТРЦ, школы и другие здания, использовать новую карту сейсмического районирования.
Читайте также: В Украине упростили перепланировку помещений
Что изменит новая норма:
Теперь при строительстве жилых или офисных зданий (высотой более 73,5 метров), школ, ТРЦ, крупных стадионов и т.п. застройщику придется учитывать еще и местность.
В новой сейсмической карте Украины значительно расширили безопасную “голубую” зону, но при этом несколько сузилась относительно спокойная “зеленая” зона.
Уменьшились также наиболее рискованные “розовая” и “красная” зоны, которые охватывают южную часть Одесской области и Крыма. Ранее эти зоны также касались Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Как отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, ранее районирование Украины по сейсмическим показателям не было конкретизировано и это создавало возможную угрозу безопасности.
Парцхаладзе отметил, что новые нормы касаются исключительно новых строек, то есть тех, которые получат проектную документацию после 1 мая 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Убытки Укрзализныци выросли в 6,5 раз17 ч. назад - 19
Украинцы круглый год будут платить абонплату14 ч. назад - 12
Госшахты получили 2,7 млрд грн убытка за год13 ч. назад - 6
ЗАЗ выставил на продажу свое имущество12 ч. назад - 5
Иностранцы с начала года инвестировали в Украину почти $1 миллиард7 ч. назад - 3
Разработана 3D-печать металламиВчера, 10:10
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Позавчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5