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Где в ЕС больше всего безработных (инфографика)

Где в ЕС больше всего безработных (инфографика)

Безработица в Евросоюзе сокращается, однако сильно разнится по регионам. Самая неблагоприятная ситуация в Греции (18% безработных).

Чехия обогнала всех с самым низким показателем незанятого населения (2,1%).

Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv в обзоре текущей ситуации на европейском рынке труда.

Безработица в ЕС в январе 2019 года достигла самого низкого показателя за последние десять лет – в среднем 7,8% (12,85 миллиона человек), сообщает Евростат. Для сравнения, год назад было 8,6%, или более 14 миллионов безработных.


Согласно данным Евростата

Несмотря на снижение среднего значения безработицы в ЕС, ее уровень характеризуется сильными различиями в региональном разрезе. Например, во Франции – второй по величине экономике Европы – уровень безработицы чуть ниже 9%. В Италии, экономика которой находится на третьем месте – чуть более 10%. В Испании – более 14% трудоспособного населения не имеют постоянного дохода.

Греция по-прежнему плетется в хвосте рейтинга с самым высоким показателем – более 18% незанятых граждан.

Всех превзошла в Европе Чешская Республика, которая всего 2,1 процента недотягивает до полной занятости населения.

По материалам Finance.UA
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