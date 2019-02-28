Министр финансов назвал риски введения налога на выведенный капитал

Введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль приведет к уменьшению доходов государственного бюджета, поэтому в 2019 году на такой шаг власти не пойдут.

Об этом заместитель министра финансов Сергей Верланов сказал в интервью “Радио Свобода”.

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Он отметил, что на 2019-2020 годы приходятся пиковые выплаты по госдолгу.

“На языке цифр – это 417 млрд грн. Также у нас есть большое финансирование оборонного сектора, дефицита Пенсионного фонда”, – сказал Верланов.

Замминистра добавил, что количество расходов, которые можно сократить, очень ограничено. По его мнению, такой шаг “будет огромным вызовом для той политической силы, которая это сделает”.

Он подчеркнул, что доля налога на прибыль в ВВП страны составляет 2,5-2,6%.

“Если мы введем налог на выведенный капитал, то в первые три года эта доля снизится до 1%”, – добавил замминистра.

По его словам, 80% налога на прибыль платит 1,5 тыс. компаний. Им введение НВК будет выгодно.

Верланов подчеркнул, что Украина находится в программе Международного валютного фонда и в ближайшие 14 месяцев должна воздерживаться от изменений в налоговой системе.

“Одновременно с апреля мы будем работать со специалистами из МВФ, с технической миссией относительно модернизации налога на прибыль в Украине, в том числе будем обсуждать налог на выведенный капитал как одну из форм модернизации налога на прибыль”, – сказал он.