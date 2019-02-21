Сравнили стоимость мяса в регионах Украины

Самую дорогую мясную корзину покупают киевляне. Самая дешевая корзина в Тернопольской обл.

“Ассоциация поставщиков торговых сетей посчитала стоимость килограмма говядины, свинины, куриного филе и тушки, сала, вареной колбасы первого сорта, мороженой рыбы и десятка яиц. Больше всего – 755 гривен за набор продуктов платят в столице. Меньше всего – 625 гривен – в Тернопольской области”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Самую дорогую мясную корзину, кроме Киева, продают в Киевской, Закарпатской, Черновицкой и Луганской обл.. Самую дешевую – в Волынской, Черниговской, Львовской и Черкасской обл..

“Дороже всего говядина стоит в Киеве – 145 гривен за килограмм. Дешевле всего – в Донецкой области. Килограмм продают по 115 гривен. На Закарпатье свинину продают по 125 гривен. В Тернопольской области – 103 гривны. Кроме того, в регионе самое дешевое по Украине сало – 52 гривны. Дороже всего продукт стоит в столице – 118 гривен”, – говорит Дорошенко.

Самая дешевая курятина на Днепропетровщине. Филе стоит 99 грн/кг. В Луганской обл. – 113 грн/кг. Килограмм мороженой рыбы в Закарпатской обл. продают по 81 грн. В Одесской – 68 грн. Самые дешевые яйца во Львовской обл. – 22 грн за десяток. В Харьковской за десяток просят 28 грн.