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Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к Приватбанку

Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к Приватбанку

Киевский апелляционный суд отклонил иск Игоря Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Таким образом, апелляционный суд своим решением от 25 февраля подтвердил решение первой инстанции об отсутствии оснований для рассмотрения иска.

Сообщается, что Коломойский в конце 2017 года года подал иск в Печерский райсуд Киева против ПриватБанка, НБУ и других ответчиков. Он потребовал признать недостоверной и унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию, заявление экс-главы ПриватБанка Александра Шлапака на пресс-конференции о том, что “все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет – ред.) с превышением полномочий”.

Речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 миллиардов гривен, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков ПриватБанка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.

Печерский районный суд Киева по итогам заседания 16 октября 2018 года признал иск носящим искусственный характер и оставил его без рассмотрения.

При этом суд расценил действия представителей истца при проведении подготовительного заседания такими, которые направлены на затягивание и препятствование рассмотрению дела.

По материалам Економічна Правда
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