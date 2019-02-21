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Латвийский лоукостер поставит на киевские рейсы новые самолеты

Латвийский лоукостер поставит на киевские рейсы новые самолеты

Латвийский лоукостер airBaltic планирует в ближайшее время увеличить частоту рейсов на украинском направлении. А также выпустит на линию вместо небольших Bombardier Q400 на 76 мест среднемагистральные реактивные 120-и и 142-местные авиалайнеры Boeing 737-300/500.

С 31 марта в столицу Латвии из Киева можно будет летать 24 раза в неделю. Таким образом количество рейсов вырастет на 5 в неделю. Некоторые из новых рейсов будут ночными. Это, как говорят в airBaltic, позволит увеличить количество вариантов коротких пересадок в Риге: из столицы Латвии ночные самолеты будут отправляться в 23:35, а вылетать из Киева в 04:45.

По оценкам компании, общая вместимость лайнеров на киевских рейсах благодаря расширению летной программы увеличится вдвое, до 2890 мест в неделю.

По материалам Avianews.com
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