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Бюджет в январе недополучил 11 млрд грн — Казначейство

Бюджет в январе недополучил 11 млрд грн — Казначейство

В январе 2019 года общий фонд государственного бюджета Украины был выполнен с дефицитом в 11 миллиардов гривен.

Соответствующие данные содержатся в отчете Государственной казначейской службы Украины.

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В целом в течение месяца государство планировало собрать 52,8 миллиарда гривен налогов, но реальные налоговые поступления составили 41,87 миллиарда гривен. Таким образом, дефицит бюджета составил около 21%.

Это означает, что государство собрало меньше денег, чем планировало, поэтому оно может потратить меньше денег не государственные программы.

По материалам hromadske.tv
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