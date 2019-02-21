Стало известно, сколько жилых зданий уже оснащены счетчиками тепла

По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов.

Об этом сообщается со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

“По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками: тепла — 79% жилых и почти 78% нежилых зданий; холодной воды — свыше 70% жилых и 93% нежилых зданий; горячей воды — 16% жилых и 53% нежилых зданий”, — говорится в сообщении.

Лидерами по оборудованию жилых зданий счетчиками стали:

— теплая — Черкасская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая;

— холодной воды — Николаевская, Ивано-Франковская, Закарпатская;

— горячей воды — Киевская, Николаевская области.

“В очередной раз обращаю внимание, что учет энергетических и водных ресурсов крайне важен для потребителей, ведь позволяет платить только за потребленное”, – прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По данным агентства, оформлено и отправлено в Госпродпотребслужбу 785 сообщений о нарушении требований законодательства относительно сроков установки или замены узлов коммерческого учета.