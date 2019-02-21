Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 54 0

Стало известно, сколько жилых зданий уже оснащены счетчиками тепла

Стало известно, сколько жилых зданий уже оснащены счетчиками тепла

По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов.

Об этом сообщается со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

“По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками: тепла — 79% жилых и почти 78% нежилых зданий; холодной воды — свыше 70% жилых и 93% нежилых зданий; горячей воды — 16% жилых и 53% нежилых зданий”, — говорится в сообщении.

Лидерами по оборудованию жилых зданий счетчиками стали:

— теплая — Черкасская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая;

— холодной воды — Николаевская, Ивано-Франковская, Закарпатская;

— горячей воды — Киевская, Николаевская области.

“В очередной раз обращаю внимание, что учет энергетических и водных ресурсов крайне важен для потребителей, ведь позволяет платить только за потребленное”, – прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По данным агентства, оформлено и отправлено в Госпродпотребслужбу 785 сообщений о нарушении требований законодательства относительно сроков установки или замены узлов коммерческого учета.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина