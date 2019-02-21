Стало известно, сколько жилых зданий уже оснащены счетчиками тепла

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками тепла 79% жилых домов.
Об этом сообщается со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
“По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками: тепла — 79% жилых и почти 78% нежилых зданий; холодной воды — свыше 70% жилых и 93% нежилых зданий; горячей воды — 16% жилых и 53% нежилых зданий”, — говорится в сообщении.
Лидерами по оборудованию жилых зданий счетчиками стали:
— теплая — Черкасская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая;
— холодной воды — Николаевская, Ивано-Франковская, Закарпатская;
— горячей воды — Киевская, Николаевская области.
“В очередной раз обращаю внимание, что учет энергетических и водных ресурсов крайне важен для потребителей, ведь позволяет платить только за потребленное”, – прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
По данным агентства, оформлено и отправлено в Госпродпотребслужбу 785 сообщений о нарушении требований законодательства относительно сроков установки или замены узлов коммерческого учета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсацииВчера, 11:00 - 6454 28
В ВР взялись за платежки на газВчера, 12:30 - 2623 8
Пенсии повысят: Порошенко подсчитал, скольким украинцам рассчитывать на рост выплатВчера, 14:00 - 1433 6
Газ для промышленности подешевеет на 15%Вчера, 09:00 - 1523 6
Долларовые вклады в УкраинеВчера, 12:47 - 1901 5
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 10156 2
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсацииВчера, 11:00 - 6454 28
В ВР взялись за платежки на газВчера, 12:30 - 2623 8
Илон Маск взял ипотеку на $61 млнВчера, 14:30 - 2105
Вступили в силу изменения в Положение о ведении кассовых операций в гривнеВчера, 13:00 - 2024 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)Вчера, 14:10 - 248
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 571 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1178
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 3836 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2224 2