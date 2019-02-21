Декларирование акцизного налога: разъяснения от ГФС

Государственная фискальная служба предоставила разъяснения относительно декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

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ГФС Украины с целью надлежащего декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу и в связи с принятием Законов Украины от 08 ноября 2018 года № 2611-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» и от 23 ноября 2018 года № 2628 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов» (далее – Закон № 2628) письмом от 20.02.2019 № 5580/7/99-99-15-03-03-17 (далее – Письмо № 5580) сообщила о:

декларировании субъектами хозяйствования операций с авиационными бензинами или топливом для реактивных двигателей;

декларировании налоговых обязательств по горючему по полной ставке акцизного налога;

декларировании налоговых обязательств при нецелевом использовании горючего;