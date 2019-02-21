Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 49 0

Декларирование акцизного налога: разъяснения от ГФС

Декларирование акцизного налога: разъяснения от ГФС

Государственная фискальная служба предоставила разъяснения относительно декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Читайте также: В ГФС посоветовали, как правильно подтвердить уплату налогов с иностранных доходов

ГФС Украины с целью надлежащего декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу и в связи с принятием Законов Украины от 08 ноября 2018 года № 2611-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» и от 23 ноября 2018 года № 2628 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов» (далее – Закон № 2628) письмом от 20.02.2019 № 5580/7/99-99-15-03-03-17 (далее – Письмо № 5580) сообщила о:

  • декларировании субъектами хозяйствования операций с авиационными бензинами или топливом для реактивных двигателей;
  • декларировании налоговых обязательств по горючему по полной ставке акцизного налога;
  • декларировании налоговых обязательств при нецелевом использовании горючего;
  • налогообложении субъектами хозяйствования операций с транспортными средствами.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина