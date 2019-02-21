Декларирование акцизного налога: разъяснения от ГФС

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственная фискальная служба предоставила разъяснения относительно декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу в 2019 году.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.
Читайте также: В ГФС посоветовали, как правильно подтвердить уплату налогов с иностранных доходов
ГФС Украины с целью надлежащего декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу и в связи с принятием Законов Украины от 08 ноября 2018 года № 2611-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» и от 23 ноября 2018 года № 2628 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов» (далее – Закон № 2628) письмом от 20.02.2019 № 5580/7/99-99-15-03-03-17 (далее – Письмо № 5580) сообщила о:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсации5 ч. назад - 4068 20
Жителей столицы становится все больше: откуда едутВчера, 20:00 - 3988 9
Из-за чего увольняются украинцыВчера, 14:00 - 4003 8
В ВР взялись за платежки на газ4 ч. назад - 1514 4
Долларовые вклады в Украине4 ч. назад - 815 3
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсации5 ч. назад - 4068 20
Жителей столицы становится все больше: откуда едутВчера, 20:00 - 3988 9
Кому больше всех повысят пенсию в марте - экспертВчера, 21:00 - 3821
Эксперты определили десятку автомобилей-долгожителей11 ч. назад - 3786
В ВР взялись за платежки на газ4 ч. назад - 1514 4
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)2 ч. назад - 69
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 523 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1106
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 3636 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2159 2