Еще один город из-за долгов может остаться без отопления

В Смеле Черкасской области горожане в марте могут остаться без теплоснабжения. “Нафтогаз Украины” из-за срыва графика погашения задолженности не подтвердил номинации на поставки газа “Смелакоммунтеплоэнерго”.

Об этом сообщается на сайте национальной акционерной компании.

“Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК “Нафтогаз” не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП “Смелакоммунтеплоэнерго” на март 2019 года. “Нафтогаз” предоставил предприятию все возможные скидки и отсрочки расчетов, предусмотренные законодательством. Однако, производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризованной задолженности”, – говорится в сообщении.

На данный момент задолженность по выполнению договоров реструктуризации составляет 1,03 млн гривен. В “Нафтогазе”, в свою очередь, призвали власти города принять необходимые меры для погашения долгов.

Справка Finance.ua