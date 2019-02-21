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LG представила флагман G8 с поддержкой 5G

LG представила флагман G8 с поддержкой 5G

Новинка имеет систему разблокировки с помощью 3D-камеры. Однако главной особенностью гаджета является возможность управлять им бесконтактно.

Компания LG представила свой новый флагманский смартфон G8, который поддерживает функцию бесконтактного управления. Гаджет можно разблокировать, используя 3D-камеру. Также важной опцией является поддержка 5G. Об этом пишет AndroidPolice.

LG G8 ThinQ имеет OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма и QHD разрешением, а также с “вырезом”.

По информации издания, управление жестами выполнять не очень удобно, а потому данная функция является больше бонусом.

Еще одной особенностью гаджета является звук, который излучает экран гаджета. Сообщается, что LG перенесла технологию Crystal Sound из телевизоров в смартфоны.

А вот дизайн устройства остался практически таким же, как у прошлогодней топовой модели. Камера является двойной, совмещая в себе обычный 12 Мп и широкоугольный объектив 16 Мп.

В основу смартфона положен процессор Snapdragon 855, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ.

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По материалам Корреспондент.net
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