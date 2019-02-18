В правительстве анонсировали программу сокращения субсидий

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Украинское правительство заложило в расходы бюджета на субсидии сумму, которая почти на 20 млрд гривен меньше, чем в прошлом году. Соответственно, правительству придется сокращать размер субсидий на 25%, либо снимать госпомощь с каждого четвертого субсидианта.
Об этом заявил эксперт реанимационного пакета реформ при Кабинете министров Украины Святослав Павлюк.
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Он отметил, что процесс верификации был запущен правительством именно с целью сокращения расходов государства на субсидии.
«Есть различные нарушения, и нужно проверять, действительно ли на законных основаниях человеку выплачиваются деньги. Вполне вероятно, что будет сокращение выплат. К тому же в прошлом году в бюджете было на 20 млрд больше, чем в этом году на субсидии. Будет сокращение субсидиантов», – сказал Павлюк.
Эксперт при правительстве отметил, что монетизация субсидий также должна поспособствовать экономии со стороны бытовых потребителей, и таким образом сократить затраты государства на компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.
«Монетизация как таковая – положительное решение. Люди не умеют экономить электроэнергию, но умеют экономить деньги. Тот момент, когда они имеют привязку электроэнергии к деньгам, дает предположение, что экономить, конечно, будут не только деньги, но и энергию», – говорит эксперт.
При этом Павлюк отмечает, что согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах» монетизация субсидий должна была быть запущена с 1 января.
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