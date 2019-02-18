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В Украине выросли объемы розничной торговли: рейтинг областей (таблица)

В Украине выросли объемы розничной торговли: рейтинг областей (таблица)

В январе объемы розничной торговли в Украине увеличились на 6,3% по сравнению с январем 2017 года.

По данным Госстата, объемы торговли по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 23%.

Рейтинг областей:

1 – Киевская область (+11,3%)
2 – Ивано-Франковская (прирост на 10,8%)
3 – Донецкая область (+9,8%).

Наименьший прирост розничной торговли зафиксирован на Черниговщине, Кировоградщине, Волыни и в Сумской области.

В январе-2018 года объем торговли по сравнению с январем-2017 увеличился на 9,6%, а по сравнению с декабрем-2017 – снизился на 24,5%.

По материалам Finbalance
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