В Украине выросли объемы розничной торговли: рейтинг областей (таблица)

В январе объемы розничной торговли в Украине увеличились на 6,3% по сравнению с январем 2017 года.

По данным Госстата, объемы торговли по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 23%.

Рейтинг областей:

1 – Киевская область (+11,3%)

2 – Ивано-Франковская (прирост на 10,8%)

3 – Донецкая область (+9,8%).

Наименьший прирост розничной торговли зафиксирован на Черниговщине, Кировоградщине, Волыни и в Сумской области.

В январе-2018 года объем торговли по сравнению с январем-2017 увеличился на 9,6%, а по сравнению с декабрем-2017 – снизился на 24,5%.