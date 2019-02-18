Кабмин принял постановление о внешних заимствованиях на $630 миллионов

Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее осуществление внешних заимствований в евро на сумму в эквиваленте 630 миллионов долларов.

Соответствующее постановление от 20 февраля опубликовано на Правительственном портале.

“С целью выполнения Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2019 год” Кабинет Министров Украины постановляет: осуществить государственные внешние заимствования в 2019 году путем привлечения кредита”, – говорится в документе.

Правительство также утвердило основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2019 году путем привлечения кредита.

“Государственные внешние заимствования осуществляются в 2019 году путем привлечения кредита, предоставляемого в форме двух траншей: транша А и транша B, на общую сумму в евро, что не превышает эквивалент 630 млн долларов США, в пределах, предусмотренных Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2019 год”, – говорится в документе.

Кроме того указано, что на сумму каждого транша кредита начисляется процентный доход по ставке не выше 5,9 процента годовых и комиссия за организацию кредита в размере 0,8 процента. Предполагается, что процентный доход будет уплачиваться каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре.

“Окончательное погашение кредита осуществляется: по траншу A – через четыре года после его привлечения с погашением (амортизацией) каждые полгода согласно графику, определяемому в кредитном договоре; по траншу B – через десять лет после его привлечения”, – говорится в условиях.

При этом в правительстве отмечают, что льготный период отсрочки погашения транша В кредита составляет четыре года и шесть месяцев после его привлечения с последующим погашением (амортизацией) каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре.

“Обязательства по кредиту в сумме в евро, которая не превышает эквивалент 375 млн долларов США, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития в соответствии с кредитным договором между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited”, – указано в условиях.

При этом плата за оказание предусмотренной основными условиями гарантии Международного банка реконструкции и развития осуществляется в соответствии с Соглашением о возмещении убытков, заключаемым между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (Гарантия на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг).

Погашение и обслуживание кредита, согласно документу, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.