Кубив прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,1%

Правительство Украины ожидает рост экономики в 2020 году на 3,8% и в 2021 году на 4,1%.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания правительства 20 февраля.

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“Сейчас мы уверенно прогнозируем, что реальный ВВП будет расти в среднесрочной перспективе: 2020 год – 3,8%, 2021 год – 4,1%”, – сказал Кубив.

По его словам, на сегодня зафиксирован рост экономики 12 кварталов подряд – и это самый длительный период с 2008 года.