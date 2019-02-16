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Сологуб: Инфляционные ожидания у населения всегда гораздо выше, чем у аналитиков

Сологуб: Инфляционные ожидания у населения всегда гораздо выше, чем у аналитиков

У населения всегда ожидания выше цели. У аналитиков они умереннее – порядка 7,5%, у юрлиц – 10-11% на 2019 год. Мы учитываем этот фактор, принимая решение по учетной ставке. Но стоит понимать, что даже в странах с развитой экономикой, где ожидания инфляции «заякорены» на низком уровне уже 20 и больше лет, существует серьезный разрыв между целями центробанков и ожиданиями населения.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

“Мы понимаем, что для замедления инфляции нужно, чтобы ожидания снижались. Поэтому для нас важно сохранять последовательность политики и коммуникаций Нацбанка. Рано или поздно ситуация изменится. В Украине все еще низкий уровень доверия к государственным институтам, к центральному банку в том числе. И это тоже влияет на ожидания. Приказать директивно снизить ожидания и полюбить Нацбанк? Так не бывает. Надо идти к этому постепенно”, – резюмировал Сологуб.

Как пример Собологуб навел Венгрию и Румынию, у которых еще 8-9 лет назад инфляционные цели были на уровне 3-4%, а ожидания – 8-9%. За последние годы эти показатели сблизились.

По материалам Минфин.com.ua
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