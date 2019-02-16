Сологуб: Инфляционные ожидания у населения всегда гораздо выше, чем у аналитиков

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
У населения всегда ожидания выше цели. У аналитиков они умереннее – порядка 7,5%, у юрлиц – 10-11% на 2019 год. Мы учитываем этот фактор, принимая решение по учетной ставке. Но стоит понимать, что даже в странах с развитой экономикой, где ожидания инфляции «заякорены» на низком уровне уже 20 и больше лет, существует серьезный разрыв между целями центробанков и ожиданиями населения.
Об этом рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
“Мы понимаем, что для замедления инфляции нужно, чтобы ожидания снижались. Поэтому для нас важно сохранять последовательность политики и коммуникаций Нацбанка. Рано или поздно ситуация изменится. В Украине все еще низкий уровень доверия к государственным институтам, к центральному банку в том числе. И это тоже влияет на ожидания. Приказать директивно снизить ожидания и полюбить Нацбанк? Так не бывает. Надо идти к этому постепенно”, – резюмировал Сологуб.
Как пример Собологуб навел Венгрию и Румынию, у которых еще 8-9 лет назад инфляционные цели были на уровне 3-4%, а ожидания – 8-9%. За последние годы эти показатели сблизились.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - ГройсманВчера, 12:30 - 2013 36
Премьер спрогнозировал, когда в Украине может стабилизироваться гривнаВчера, 11:00 - 2873 13
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 годуВчера, 10:00 - 55804 5
Гройсман хочет заставить Нефтегаз установить бесплатные счетчики газаВчера, 12:00 - 923 5
Конец света без МВФ не наступит - СологубВчера, 21:00 - 1054 4
Курс наличного доллараВчера, 12:44 - 5683
В Украине аренду жилья хотят вывести из тениВчера, 15:00 - 3277 3
Европейский город запустил свою криптовалюту и будет принимать только ееВчера, 20:40 - 2960
Стоит ли инвестировать в строительство новостройки? (результаты опроса)Вчера, 18:07 - 2617 3
Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - ГройсманВчера, 12:30 - 2013 36
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаПозавчера, 15:45 - 1293 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2661 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1337
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 2092
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1368